I cento canti per Firenze. In 210 declamano Dante

Torna 100 Canti per Firenze, la grande performance popolare, dove tutti i partecipanti danno voce alla lettura integrale della Divina Commedia. Lo storico progetto ideato dall’Associazione Culter nell’edizione 2023, vede la collaborazione dell’Opera di Santa Croce e coinvolgerà 210 cantori e cantrici che insieme declamano la poesia di Dante, con un’età che va dagli 11 agli 85 anni, in sei lingue fra cui arabo, portoghese, ucraino e albanese.

La maratona dantesca, giunta all’undicesima edizione, verrà accolta domenica 3 dicembre, dai chiostri, il loggiato e il Cenacolo di Santa Croce, dando vita così a un’esperienza coinvolgente dove si intrecciano letteratura, arte e storia, e dove all’improvviso ogni visitatore si rasforma in uno spettatore. La lettura del primo canto dell’Inferno è affidata al sindaco Dario Nardella, Cristina Acidini, presidente dell’Opera di Santa Croce, declama l’XI del Purgatorio mentre la vicesindaca, Alessia Bettini, legge il V dell’Inferno. L’iniziativa vede il contributo del Comune di Firenze, della Città metropolitana di Firenze e della Fondazione CR Firenze. Questa nuova edizione avrà il coinvolgimento degli Istituti scolastici di Firenze, della Casa circondariale La Dogaia di Prato e dell’Istituto Mario Gozzini. Protagonisti anche le ragazze e i ragazzi di Trisomia 21, un gruppo di donne che partecipano ai corsi di Sheep Italia e un gruppo di mediatrici e mediatori del progetto Amir, che leggono il in arabo, portoghese, albanese e italiano, oltre al XV del Purgatorio letto in ucraino da una donna rifugiata a Firenze a causa del conflitto. L’Ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria dal sito www.santacroceopera.it L’ingresso è da Piazza Santa Croce, 16. Il biglietto è valido per tutta la durata della manifestazione e garantisce l’accesso all’interno del complesso monumentale. La manifestazione inizia alle 10 con i saluti istituzionali e la lettura del I Canto dell’Inferno. Alle 10.30 prende avvio l’evento nelle tre postazioni all’interno del complesso monumentale di Santa Croce (Cenacolo per l’Inferno, secondo chiostro per il Purgatorio e loggiato sud per il Paradiso). Alle 15.45 e alle 16.00 (doppia replica). Info www.culter.it

Olga Mugnaini