I cento anni del maestro Puccini. Ricordo alla Sala Esse

Nella Sala Esse dei Salesiani di via del Ghirlandaio, a cura della Libreria Gioberti e del Foyer Amici della Lirica di Firenze, è stato presentato il libro “Puccini 100 anni. Viaggio sentimentale da Lucca al mondo” del giornalista e scrittore Maurizio Sessa, con una lunga esperienza di cronista a La Nazione. L’autore è anche il curatore della mostra documentaria “La Nazione di Puccini: immagini, luoghi e suggestioni di un compositore di genio” allestita per i 165 anni del nostro giornale. Nel corso della serata, a cui hanno partecipato oltre cento persone, è stata presentata l’essenza profumata “66”, come gli anni del compositore lucchese, di Beatrice Granucci dell’Associazione I Profumi di Boboli. La compagnia teatrale I Baccelloni ha messo in scena un libero adattamento di “Gianni Schicchi” molto applaudito. E il momento dedicato allo spettacolo non è stato l’unico nel corso dell’incontro.

Ospite d’onore è stato il maestro Ladislau Petru Horvath, primo violino dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, che con il suo magico strumento ha incantato il pubblico eseguendo magistralmente brani pucciniani.