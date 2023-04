I carabinieri a domicilio Incontro con i nonni di Casellina e Badia

Due giorni in due case del popolo scandiccesi per sensibilizzare gli anziani contro i pericoli delle truffe. Continua il viaggio dell’Arma nei luoghi di ritrovo per debellare un fenomeno antipaticissimo. Appuntamento oggi e domani, in entrambe le occasioni alle 16, a Casellina e Badia a Settimo: ci saranno i carabinieri della compagnia di Scandicci ad illustrare come evitare il dispiacere di rimanere fregati da persone che spesso si presentano a casa con modi affabili e gentili. Gli esperti dell’Arma daranno consigli e risponderanno a dubbi e domande.