I Baustelle fanno 25. Con un Festival Galactico festeggiano nel futuro

"Con Elvis Intimo Sexy ci siamo tolti uno sfizio: avevamo voglia di mostrare al nostro pubblico la parte più noir, sognante e confidenziale di Elvis, quella che ancora non era emersa dai live precedenti: l’abbiamo fatto con show speciali, intimi e sornioni, che hanno fatto innamorare il nostro pubblico come la prima volta". Archiviato il tour 2024, in cui hanno carpito al volo l’occasione per rinnovarsi e vestire le canzoni di ieri e di oggi con abiti nuovi, i Baustelle si preparano a nuove sfide in questo 2025.

Per il momento la band di Montepulciano non ha annunciato nessun nuovo tour, ma è andata oltre. Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini hanno infatti invitato il loro pubblico a festeggiare insieme il loro primo quarto di secolo. Come? In modo Baustelle: tramite un nuovo video, una sorta di trailer sui social, hanno rivendicato l’intenzione di continuare ad adeguarsi ai tempi facendo nuove cose senza sembrare ridicoli. E, per festeggiare i loro primi 25 anni di carriera hanno lanciato un nuovo, galattico evento. Si chiama infatti El Galactico Festival la due giorni scritta diretta e ideata dai Baustelle. Un festival ricco di ospiti e sorprese, che si terrà per la prima volta l’1 e il 2 giugno all’Anfiteatro Delle Cascine Ernesto de Pascale di Firenze.

Un’esperienza immersiva nel cuore della Toscana - dove tutto è iniziato per i Baustelle - con due giornate che approfondiranno il repertorio della band, il cui nome in tedesco significa lavori in corso. Una formazione che continua, con caparbietà e fantasia a raccontare la contemporaneità con un linguaggio rivoluzionario, profondo e con sonorità volutamente vintage e retrò. Ma, torniamo a questo nuovo festival fiorentino.

"Nonostante il revival e la nostalgia ci facciano orrore, ci siamo accorti che dall’inizio della nostra esistenza discografica sono passati venticinque anni. La prima novità per questo 2025 è che faremo un festival a Firenze. Nella Toscana dove la nostra avventura (musicale e non musicale) per l’appunto è cominciata, all’Anfiteatro del Parco delle Cascine, il weekend del 2 giugno - racconta Francesco Bianconi -. Siccome c’è festival e festival, ci tengo a dirvi a scanso di equivoci che il nostro consisterà in due giorni di live all’aperto, con artisti e band nuove, emergenti, ragazzi con cui sentiamo affinità, e in cui rivediamo lo spirito che animava i nostri giorni dell’epoca di Sussidiario illustrato della giovinezza; ci saranno talk e podcast live, ci saranno vinili fatti girare dal pomeriggio al tramonto; e ci saremo anche noi ovviamente. Questo festival si chiamerà El Galactico, come un potenziale bar messicano di tacos a Los Angeles o come uno reale a Milano Est".

Oltre all’iconica formazione toscana, che si esibirà insieme a ospiti a sorpresa, con una scaletta unica e irripetibile per ciascuna giornata, il palco del festival il primo giugno sarà movimentato dalle attese performance di Emma Nolde, dei Neoprimitivi, di Matteo Bordone & Daniela Collu con un podcast live e infine di Pierpaolo De Sanctis (Four Flies Records dj set).

Il 2 giugno invece gli artisti che si esibiranno a Firenze saranno Marta Del Grandi, i Delicatoni, Stefano Nazzi con una speciale puntata di Indagini Live e Bassolino per il dj set. I biglietti per El Galactico Festival sono già disponibili su vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati.