I ’bambini’ della prima elementare della scuola Andrea Del Sarto si sono ritrovati dopo 50 anni

La prima elementare 197374 della scuola Andrea del Sarto si è ritrovata dopo mezzo secolo ed hapassato una bella domenica insieme, guardando anche un filmino super 8 della gita di classe a Venezia che fece nel 1978. Eccoli nella foto i bimbi di ieri, ormai cresciuti: in altro da destra Paolo Bizzarretti, Laura Bigazzi, Leonardo Terzani, Giuseppe Zacchi, Jacopo Bongi, e in basso da destra Fiorella Ongaro, Francesca Angeli, Luca Dini, Sandra Terzani, Valentina Forte. Non sono potuti essere presenti, ma c’erano col cuore, Riccardo Macini, Paola Olmi, Giovanni Bei, Massimo Cellai.