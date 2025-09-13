Guardia di Finanza: cambio al vertice Toscana, Filippi nuovo comandante

Firenze, 13 settembre 2025 - Il generale di divisione Gianluca Filippi è il nuovo comandante regionale Toscana della Guardia di finanza. Si è insediato oggi nel corso di una cerimonia svolta alla caserma "Lido Gori", a Firenze, alla presenza di autorità civili e religiose e del comandante interregionale dell'Italia centro settentrionale, generale Fabrizio Cuneo. Subentra al generale Giuseppe Magliocco, trasferito a Palermo dove assumerà la carica di comandante interregionale dell'Italia sud occidentale. Filippi, 56 anni, è laureato in Giurisprudenza e Scienze della sicurezza economica e finanziaria, ha frequentato il corso superiore di polizia tributaria e ha conseguito il master in diritto tributario dell'impresa all'università "Bocconi" e il master in Strategia globale e sicurezza all'Università di Torino. Dal 1988 è in servizio alla guardia di finanza, svolgendo importanti incarichi di comando operativo e di staff.

"Le Fiamme Gialle toscane, negli ultimi anni - ha detto il generale Cuneo ringraziando il generale Magliocco per l'attività svolta - hanno ulteriormente consolidato il proprio ruolo di polizia economico-finanziaria, confermandosi insostituibile presidio e riferimento per la tutela dei cittadini, degli imprenditori e dei professionisti onesti". Ha rivolto al generale Filippi, che gli subentra in questo prestigioso incarico di grande responsabilità, il proprio personale benvenuto e l'augurio di "buon lavoro".