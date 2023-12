I 99 Posse sbarcano al Viper . Un successo che va controcorrente: "I nostri trentatré anni in musica"

I 99 Posse, Nitro, Bud Spencer Blues Explosion. Tre bei concerti di fila per ribadire, con sound e contenuti diversi, la vitalità e autorevolezza del palco del Viper Theatre. Il lungo fine settimana musicale per il locale fiorentino di Via Pistoiese inizia stasera alle 21,30 con la verve adrenalinica della formazione partenopea più barricadera, che si ripropone in tour per condividere con i suoi fan il suo universo creativo in cui il ritmo incontra l’impegno politico e sociale, l’hip-hop si fonde con il raggamuffin, il dub, l’elettronica e con un pizzico di alt rock.

Oltre 33 anni sulla breccia e non un passo indietro, rispetto a quello che sono, a quello che hanno fatto e che rappresentano. Casomai diverse veloci falcate in avanti, verso quella maturità che fa interpretare meglio la contemporaneità. Il tutto nel segno dell’energia che, per l’ensemble nato nel 1991 al centro sociale occupato autogestito Officina 99, vuol dire stare al passo con i tempi. I 99 non hanno insomma smesso di andare controcorrente, ma oggi lo fanno con nuovi stimoli creativi ed espressivi e lo sguardo fiero ben puntato sul presente.

Lo dimostreranno proponendo nuovi brani come "Comanda la gang" e "Nero su bianco" insieme ad alcuni dei pezzi più iconici della propria discografia. Più giovane la storia di Nitro, che confessa: "Non vedo l’ora di spettinarvi come si deve". Lo farà domani sera alle 21,30, quando il suo Outsider Winter Tour farà tappa al Viper. Nel nuovo show, che vede il rapper vicentino guidare dal vivo per la prima volta la sua band, Nicola Albera avrà al suo fianco, oltre al fido dj MS alla console, anche Mike Defunto alla chitarra, Bolo al basso e Otto alla batteria.

Il concerto fiorentino sarà una perfetta occasione per ascoltare live, insieme ai brani del nuovo album "Outsider" e i suoi successi, l’ultimo singolo "Too Late", che vede la collaborazione di Madame, ma anche per guardarsi dentro, leggersi e parlare con il cuore in mano. Da non perdere anche il concerto di domenica che vede protagonisti alle 21,30 i Bud Spencer Blues Explosion, che al Viper Theatre presentano in concerto il nuovo album, "Next Big Niente". Un’esplosione di musica con vista, che la band alternative rock-punk blues romana considera in grado di restituire al pubblico l’assoluta libertà creativa alla base della sua genesi: puro divertimento espressivo e fermo rifiuto delle regole del marketing discografico. Un album ludico, sovversivo, cibernetico, corrosivo. Fluo e abbagliante, ma anche onirico e meditativo.