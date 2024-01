I 150 anni del mercato di Sant’Ambrogio. Mostra sulla documentazione digitale

Cultura, gastronomia e solidarietà a braccetto per l’evento conclusivo delle celebrazioni per il 150° anniversario del Mercato di Sant’Ambrogio che si terrà oggi con una serie di iniziative speciali che troveranno l’apice nel grande pranzo a buffet a base di piatti tipici della tradizione fiorentina, aperto a tutti e finalizzato alla raccolta di fondi a favore dei Ragazzi di Sipario onlus. Si parte questa mattina alle 10 con l’apertura straordinaria della chiesa dell’ex monastero femminile di santa Verdiana in via dell’Agnolo per il seminario e la presentazione della mostra di studi e bozzetti elaborati dagli studenti del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze che racconta i 150 anni di storia del mercato. La sua costruzione, insieme a quella del Mercato centrale, era legata ai lavori di rinnovamento urbanistico di Firenze Capitale e nello specifico alla riqualificazione dei luoghi del commercio. Il seminario, aperto al pubblico e moderato dal professore Stefano Bertocci, sarà introdotto dai saluti delle autorità, del presidente del Consorzio del Mercato di Sant’Ambrogio Luca Menoni, del presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano e del direttore regionale Franco Marinoni. Al termine sarà inaugurata la mostra dal titolo "La documentazione digitale del Mercato di Sant’Ambrogio a 150 dalla sua costruzione" che raccoglie gli elaborati prodotti da numerosi studenti del corso di Laurea in Architettura durante le esperienze pratiche collegate al corso di Rilievo dell’Architettura. La mostra illustra le diverse opportunità che oggi offre il mondo della documentazione digitale ai fini della conoscenza e della conservazione del nostro patrimonio storico architettonico.

Alle 12,30 al mercato di Sant’Ambrogio in piazza Ghiberti ci sarà invece il pranzo curato nei dettagli dagli operatori che serviranno a buffet tutte le loro migliori specialità culinarie. La partecipazione è aperta a tutti, sarà sufficiente recarsi al mercato nello spazio gestito dai Ragazzi di Sipario e, a partire dalle 11, ritirare i tagliandi validi per le consumazioni, a fronte di una donazione. Gli iscritti riceveranno il Sant’Ambrogino d’Oro, la speciale moneta coniata per celebrare il centocinquantesimo del mercato, con l’effigie elaborata dal Dipartimento di Architettura. Il ricavato del pranzo sarà donato ai Ragazzi di Sipario onlus, la cooperativa sociale che a Firenze gestisce il ristorante "La fermata del gusto" allo Spazio Alfieri, in via dell’Ulivo 8.

Rossella Conte