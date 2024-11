“Humus“ e la cura del suolo. Fiesole comune pilota di Anci

La gestione della campagna fiesolana è un esempio da studiare a livello Europeo. Ne è convinto anche l’Anci, che dopo la positiva esperienza del Distretto Biologico, il primo riconosciuto in Toscana, ha selezionato Fiesole come Comune pilota per sperimentare nuove soluzioni di tutela della salute del suolo da realizzare nell’ambito del progetto europeo "Humus". L’iniziativa è stata presentata a Fiesole davanti a circa 40 persone, tra rappresentanti di associazioni, cooperative, aziende, oltre privati cittadini, in un incontro pubblico che ha dato il via al processo partecipativo, che porterà a sottoscrivere un "Accordo di Gestione Territoriale" per la salute e la tutela del suolo. "L’Amministrazione – spiegano gli Assessori Tommaso Manzini e Tommaso Rossi – vuole essere soggetto attivo nella proposta di progetti che possano valorizzare il nostro territorio puntando alla riconversione agricola e al recupero del suolo. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere i cittadini come parte attiva, perché siamo convinti che la cura del territorio sia una tematica centrale per l’intera comunità".

E’ stato quindi fissato un calendario di incontri e laboratori per la presentazione dei progetti e raccogliere suggerimenti e idee dai partecipanti. Gli appuntamenti saranno: in Sala del Basolato martedì 19 novembre, giovedì 21 novembre, martedì 26 novembre e venerdì 29 novembre nella Sala Consiliare. Al centro sarà il suolo in relazione all’agricoltura, alla cultura, al cibo e all’ambiente. Fra i progetti, la manutenzione delle aree pubbliche da realizzare con associazioni e cittadini.

D.G.