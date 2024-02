Hopplà Petroli, super team. Sabato la Firenze-Empoli

Sabato prossimo il primo colpo di pedale per i dilettanti élite e under 23 in Toscana, nella 37ª Firenze-Empoli, con ritrovo e partenza alle 11,45 dal piazzale Michelangelo, e via ufficiale dal Galluzzo a mezzogiorno. La gara è lunga 149 km con sei volte le salite di Monteboro e Monterappoli, cui si aggiunge nel finale le Casette. Al seguito ospite d’onore, il direttore del Tour de France Christian Prudhomme. La stagione propone 12 formazioni toscane; la Hopplà Petroli Firenze la più quotata, con 16 atleti e un organico di tutto rispetto. Gragnano e Mastromarco rispetto al 2023, puntano sui giovani e il divario con l’Hopplà si è accentuato.

Queste le squadre toscane

BORGONUOVO: Damiano, Di Girolamo, Romoli, Nannini, Moroni, Uri (Spa). Ds Fulfini.

ETRURIA TEAM SESTESE AMORE&VITA: Amadio, Ciolini, Di Luigi, Forni, Giannelli, Huang, Rossi, Ugolini, Vignini. Ds Parenti-Rinaudo.

FUTURA TEAM ROSINI: Buti, Cioni, Failli, Novelli, Mercatali, Recchia, Romolini. Ds Chioccioli.

GRAGNANO SPORTING CLUB: Angiolini, Bennati, Boschi, Cozzani, Creatini, Galigani, Ninci, Pini, Senesi, Slanzi. Ds Conti-Massini-Marinari.

HOPPLÀ PETROLI FIRENZE: Baroni, Bozicevich, Belleri, Butteroni, Cavallaro, Lorello, Manenti, Piffer, Regnanti, Maioli, Montanari, Della Lunga, Pongiluppi, Santamaria, Salomone, Zelazowski (Pol.). Ds Provini.

MALTINTI BANCA CAMBIANO: Catarzi, Cristalli, Di Felice F., Di Camillo, Franchini, Niccoli, Hoeks (Ol.), Rogora (Eti), Salvadori. Ds Scarselli-Antonini-Luddi.

MASTROMARCO SENSI NIBALI: Bertolli, Chinappi, Di Prima, Fanelli, Friggi, Frius, Galletti, Magli, Simeoni. DS Balducci-Dal Canto.

MG KVIS COLORS FOR PEACE: Alvarez Perez, Bauce, Carollo, Carrò, Cantoni, Felice M., Faieta, Gavilli L., Granger (Gbr), Kingston (Gbr), Roganti, Silenzi, Spreafico. Ds Frizzo-Fuochi.

PISTOIESE-ARCADIA: Poli, Pepi, Sbrana, Stella, Brogi, Auckland (Nor), Strachan (Usa). Ds Bileka.

POL. TRIPETETOLO: Biancolini, Gheri, Morea, Mazza, Novani, Viviani, Cesari, Pinai, Prato, Venomi, Apuzzo. Ds Dinucci-Marchesini-Centi.

Q36.5 CONTINENTAL: Oioli, Mosca, Bozzola, Portello, Stedman, Zaray, Santon, Gatzi, Martinez, Schonenberger. Ds Nieri.

V.C. EMPOLI: Benedetti, Bitossi, Casini, Cincinelli, Coos, Di Vita, Fortini, Giorni, Grippi, Lobo Da Costa (Bra), Pellegrini, Spinelli, Vignozzi. Ds Appollonio-Mazzoni.