Hollberg: “Il turismo mordi e fuggi toglie l’identità a Firenze. Ecco la mia ricetta”

Firenze, 18 aprile 2024 – “Il turismo è una fonte di reddito essenziale e non sono contraria ai turisti. Il problema è che molti visitatori sono impegnati in una rapida missione di entrata e uscita per scattare selfie davanti ad alcune delle principali attrazioni (il David di Michelangelo, la Primavera di Botticelli, Piazza della Signoria) per mostrare a casa che sono stati a Firenze, mentre in sostanza calpestano la città senza dare alcun contributo”. In un lungo articolo pubblicato dalla versione online del britannico “Guardian”, Cecilie Hollberg, direttrice della Galleria dell’Accademia, torna sul tema del turismo mordi e fuggi (“Nel corso degli anni la città ha progressivamente perso la sua identità”, sottolineando la necessità di un “approccio sostenibile” e facendo il caso del suo lavoro all’Accademia. “Undici milioni di persone che ogni anno vogliono visitare Firenze non possono essere respinti, ma vanno gestiti proteggendo il patrimonio della città” scrive Hollberg che sottolinea come la grande massa di turisti stia snaturando Firenze e impattando sulla vita dei 366mila fiorentini, soprattutto quelli del centro.

Hollberg sostiene che sia possibile un’altra via, citando il caso del suo lavoro alla Gallleria dell’Accademia dal 2015.

"Per anni ho lottato per ottenere il diritto d'autore per proteggere la dignità del David di Michelangelo dallo sfruttamento commerciale e ho ottenuto alcuni importanti successi scrive – ma i problemi che ho riscontrato sia in Galleria che in città mi hanno anche dato l'opportunità di esplorare possibili soluzioni all'eccesso di turismo, considerando l'ovvio, ovvero che non possiamo ampliare lo spazio”.

Nel masterplan fatto all’inizio del suo incarico “siamo partiti dal rapporto del museo con gli abitanti della città, molti dei quali si erano allontanati da esso, percependolo come uno spazio solo per i turisti. Per restituire il museo alla città, abbiamo iniziato a coinvolgere i residenti nella sua vita quotidiana, lanciando eventi per tutti, giovani e anziani, accessibili gratuitamente. L'ingresso al museo è gratuito anche ogni prima domenica del mese. Ho fondato un'"associazione di amici" per ricollegare il museo alle persone di tutto il mondo. Ci siamo occupati di questioni come la qualità dell'esperienza di visita e l'orientamento, oltre che della distribuzione stagionale”.

Come ricorda Hollberg, “i visitatori erano soliti affollarsi lungo un'unica traiettoria che andava dall'ingresso al David di Michelangelo, concedendosi giusto il tempo per un selfie prima di uscire, rispecchiando ciò che i turisti fanno ancora in città, passando dall'Accademia a Palazzo Pitti ma vedendo poco altro”.

“Oggi – continua - dopo un lungo lavoro, i visitatori dell'Accademia trovano un museo accogliente e moderno e un'esperienza di qualità. Abbiamo aperto nuove gallerie, messo in mostra oggetti che prima non erano visibili e reinstallato altri. L'aria condizionata rinnovata ci ha permesso di non dover più chiudere le sale durante il caldo estivo. L'illuminazione a Led valorizza ogni singola opera, consentendoci di gestire il flusso dei visitatori in ogni parte del museo. Non li troviamo più tutti ammassati davanti a David. Abbiamo ridotto il numero massimo di gruppi per rendere la visita più piacevole per tutti. La nuova segnaletica consente di risparmiare tempo e di sentirsi rinvigoriti, non esausti. Il David rimane l'attrazione principale. Ma ora i visitatori guardano anche gli altri oggetti e danno loro la dignità e il rispetto che meritano. Il museo ha trovato un equilibrio”.

Su questo percorso Hollberg elenca i numeri positivi: “Le visite al museo sono aumentate del 42% tra il 2015 e il 2023. L'anno scorso abbiamo superato per la prima volta i 2 milioni di visitatori annui, non per schiacciarli, ma prolungando l'orario di apertura in estate - con un'apertura posticipata due volte a settimana - e proponendo una sola mostra principale in inverno, anziché raggrupparle in alta stagione. Abbattendo le barriere fisiche e cognitive che impediscono l'incontro con l'arte e la cultura, abbiamo reso la Galleria dell'Accademia un museo moderno e accessibile che promuove la diversità e la sostenibilità. Di conseguenza, credo che molti dei nostri visitatori in più siano persone del posto che in precedenza non erano abituali, ma che sono state invogliate a entrare. Anche i visitatori più giovani sono in aumento. In un certo senso, l'Accademia può essere vista come una sorta di microcosmo di Firenze. E ho visto cosa si può ottenere con un approccio sostenibile. Visite più lente, gruppi più piccoli, migliore segnaletica e orientamento, destagionalizzazione, distribuzione dei visitatori, aperture più lunghe: questi elementi sono stati trasformativi. E sono anche vantaggiosi per la città e i suoi abitanti. Undici milioni di persone ogni anno vogliono visitare Firenze e non possono essere respinte, ma possono essere gestite e nel frattempo il patrimonio della città può essere protetto per le generazioni future. Tuttavia, la mia competenza e la mia capacità di agire iniziano e finiscono davanti alla porta del museo”.