E’ stato picchiato in strada, una decina di giorni fa alle 5 del mattino, dallo stesso extracomunitario che ha preso a pugni il 91enne Giampaolo Matteuzzi in via degli Orti Ricellari. La vittima è il priore di Santo Spirito, padre Giuseppe Pagano, che ha immediatamente sporto denuncia ai carabinieri. "Ho riconosciuto l’uomo dai video pubblicati sul web – racconta il frate – Era l’alba e mi stavo recando in stazione per andare a Roma quando subito dopo aver imboccato via della Spada mi son ritrovato faccia a faccia con il mio aggressore". Padre Pagano è stato quindi malmenato, strattonato e gettato a terra fino a quando un residente, svegliato dalle sue grida d’aiuto si è affacciato alla finestra facendo fuggire il rapinatore.

"Ho avuto paura di morire – afferma il sacerdote ancora scosso dall’accaduto – e se quel buon samaritano non mi avesse aiutato probabilmente le cose sarebbero finite male. Quell’uomo è malato e pericoloso". Per l’agostiniano, quindi, andrebbe fermato subito e curato perché potrebbe finire per uccidere qualcuno: "Ho saputo che oltre a me e al 91enne ha picchiato anche altre persone. Cosa si aspetta per intervenire?".