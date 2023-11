Hitchcock Scandroglio a Pinocchio live jazz

A conferma che il jazz italiano ha sviluppato le sue peculiarità, che vengono apprezzate anche all’estero e che lo pongono all’attenzione internazionale come una realtà in continua evoluzione, caratterizzata da musicisti di grande tecnica e fantasia, nonché da continue esplosioni di idee, vanno sottolineate le nuove formazioni che riuniscono in vari progetti più scene musicali. E’ il caso dell’Alex Hitchcock Michelangelo Scandroglio Quartet che stasera alle 21,45 è atteso protagonista al Pinocchio Live Jazz. Il concerto nel locale di viale Giannotti rappresenta la prima esibizione assoluta del nuovo quartetto tosco internazionale capitanato dal talentuoso sassofonista londinese e dal giovane e sorprendente contrabbassista e compositore tra i più prolifici e richiesti della scena attuale.

I due leader, che collaborano già stabilmente, condividono, oltre alla vittoria dell’Umbria Jazz Competition, una visione musicale che li stimola e gli accomuna, sono accompagnati sul palco fiorentino da due affermati strumentisti come il batterista Bernardo Guerra e la star del pianismo ungherese Krisztian Oláh, che negli anni si è aggiudicato svariati e prestigiosi riconoscimenti europei, tra cui il premio come miglior musicista magiaro dell’anno, il Junior Prima e il premio della critica al Montreaux Jazz festival. Il repertorio che proporranno dal vivo non poteva essere più appropriato, visto che è interamente composto da brani originali firmati da tutti i membri del gruppo e che spazia con estro e libertà tra i generi e le forme più moderne del jazz di oggi. Ingresso riservato ai soci Arci Uisp. Associazione Vie Nuove, viale Giannotti, 13. Biglietto intero, 13 euro, gli under 25 entrano gratis fino ad esaurimento dei posti dedicati.

