Firenze, fermati con oltre mezzo chilo di hashish vicino alla tramvia, arrestati

Firenze, 19 febbraio 2024 – Nella notte del 17 febbraio sono stati arrestati due uomini di origine magrebina. Una pattuglia dei carabinieri che transitava in piazza Oriana Fallaci, all'altezza della fermata della tramvia, ha notato cinque persone che alla vista dei militari si sono alzate dalla panchina dove stazionavano e con passo veloce, si sono allontanate.

I militari hanno seguito la scena con attenzione e hanno fermato due di loro che, un attimo prima di essere raggiunti, hanno gettato a terra alcuni involucri che sono poi essere risultati dei contenitori di stupefacenti. Con la successiva perquisizione è stato sequestrato hashish per un totale di 550 grammi e 210 euro in contanti. I due uomini di 35 e 22 anni sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e portati al carcere di Sollicciano.