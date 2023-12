Harry’s Bar, al via le trattative per la riapertura del locale

Firenze, 21 dicembre 2023 – Al lavoro per riaprire l’Harry’s Bar, storico locale di Firenze ormai chiuso da mesi. Terminata la prima fase dell’unità di crisi metropolitana con nessun licenziamento e il ricollocamento di 12 lavoratori, ora si tratta per riportarlo a nuova vita.

L’ultima riunione sulla vertenza ha portato al nono incontro fra le parti alla presenza delle istituzioni (Città Metropolitana e Comune di Firenze). Questo a conclusione della prima fase iniziata a luglio 2023 e contrassegnata dal contenzioso legale fra il conduttore la Boston 70 e la proprietà dei locali di lungarno Vespucci (Gin). Un confronto anche aspro che rischiava di far scomparire marchio e attività di uno dei locali storici fiorentini.

Attraverso la mediazione delle istituzioni, l'intervento dell'ammortizzatore sociale e la buona volontà delle parti si è giunti ad un primo risultato: sono stati salvati 12 posti di lavoro e collocati presso Harry's Bar The Garden, cinque contratti in scadenza non sono stati rinnovati, altri quattro lavoratori si sono dimessi, uno si è autoricollocato.

Ora si apre la seconda fase con il tavolo che resta aperto, relativa alle prospettive future (ritorno del marchio e del locale sul mercato). È in corso infatti la trattativa fra le parti, superate le asperità del contenzioso.