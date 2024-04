Firenze a portata dei bambini: Opera Laboratori regala 6.500 copie della nuova guida

Firenze, 18 aprile 2024 - È stata presentata la nuova guida kids “Firenze nel mio cuore”, che il Gruppo Opera Laboratori ha voluto ideare, dedicare e regalare ai bambini delle classi quarte e quinte delle scuole elementari del Comune di Firenze (circa 6.500). Opera Laboratori negli anni si è sempre impegnata a immaginare e costruire scenari innovativi nei quali arte, bellezza e cultura preparano al futuro e garantiscono uno sviluppo sostenibile della società. Una visione volta a creare un legame tra la storia e il futuro per guardare alle nuove generazioni, portando prosperità per i territori e le loro persone. Trent’anni di attività di valorizzazione del “bene culturale” in tutti i suoi aspetti su tutto il territorio nazionale e per 26 anni concessionari dell’ex Polo museale fiorentino, oggi sempre di più Opera Laboratori conferma il suo “concept” di dare “valore all’arte, condividendo la bellezza nel tempo”. E così questa guida kids “Firenze nel mio cuore” vuole essere una condivisione con tanti piccoli lettori delle bellezze della città culla del Rinascimento, la straordinaria Firenze. I bambini potranno andare alla scoperta di Firenze in compagnia di tre simpatici amici, Pina, Anna Maria e Lorenzo, per visitare 13 curiosi luoghi del cuore: dalla Santissima Annunziata alla Galleria dell’Accademia, da Santa Croce agli Uffizi, da Ponte Vecchio a Piazzale Michelangelo. I testi sono stati ideati e scritti da due esperte e molto apprezzate guide turistiche fiorentine. Ai testi si aggiungono delle illustrazioni. Maurizio Costanzo