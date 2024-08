Guerra alle zanzare, il maxi piano. Nel mirino strade ed aree pubbliche

Lotta senza quartiere alle zanzare in tutta l’area metropolitana. Alia ha potenziato gli interventi nelle aree pubbliche, in particolare con azioni di disinfestazione antilarvale su caditoie e pozzetti in tutti e 33 i comuni dell’Ato Toscana centro. Nella provincia fiorentina, tralasciando Firenze, che da sola ha comportato l’erogazione di prodotti antilarvali in circa 63.500 caditoie e pozzetti presenti in 2.460 tratti di strada, si è concluso il terzo passaggio su un totale di circa 94.000 caditoie e pozzetti presenti in circa 4.000 tratti di strada nei vari territori interessati. A Scandicci sono state disinfestate 10.657 caditoie e 393 tratti strada. A Bagno a Ripoli sono stati trattati 4087 caditoie e 204 tratti di strada e sono stati consegnati 544 blister antilarvali in tre differenti appuntamenti pubblici. A Barberino Tavarnelle le caditoie attenzionate sono 2.293 e i tratti di strada 187, mentre sono stati distribuiti 710 blister antilarvali in 5 appuntamenti diversi nelle varie frazioni. Importante l’impegno a Figline e Incisa Valdarno, dove le azioni didisinfestazione hanno interessato 4.503 caditoie e 315 tratti di strada, così come a Fiesole (2.050 caditoie, 189 tratti di strada), Greve in Chianti (3.045 caditoie, 211 tratti di strada), Impruneta (2.379 caditoie e 129 tratti di strada), Lastra a Signa (3.221 caditoie, 170 tratti di strada e 221 blister consegnati in 3 appuntamenti anche nelle frazioni), Barberino di Mugello (2.251 caditoie, 118 tratti di strada), Montespertoli (1.671 caditoie e 116 tratti di strada), Rignano sull’Arno (989 caditoie e 80 tratti di strada), San Casciano Val di Pesa (3.113 caditoie, 167 tratti di strada e 100 blister consegnati). Il comune più problematico è stato Sesto Fiorentino, con 13.689 caditoie e pozzetti trattati in 421 tratti di strada, seguito da Campi Bisenzio (8.491 caditoie, 298 tratti di strada), Calenzano (6.586 caditoie, 209 tratti di strada) e Signa (3.841, caditoie, 204 tratti di strada). Alia, sui suoi canali social, ha lanciato una specifica campagna per diffondere il più possibile alcune semplici raccomandazioni e prevenire la diffusione delle zanzare. È sempre possibile richiedere il servizio tramite Aliapp, oppure chiamando il call center attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800. 888333 (da rete fissa, gratuito) o 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

Fabrizio Morviducci