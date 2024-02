’Guerra alla guerra’. La presentazione

Oggi alle 17 in Biblioteca, nell’ambito della rassegna "Parole di Pace in un mondo di guerra", ci sarà la presentazione del libro "Guerra alla Guerra!" di Ernst Friedrich pubblicato per la prima volta nel 1924. Saranno presenti all’evento il prof. Roberto Bianchi, dell’Istituto Storico della Resistenza di Firenze, la Casa editrice WOM che ha curato l’ultima edizione del libro con la prefazione di Moni Ovadia e un rappresentante della Sezione ANPI di Scandicci. Sempre nell’atrio della Biblioteca è possibile visitare, fino al 4 marzo, la mostra "Guerra alla Guerra!" con alcune delle foto tratte proprio dal libro di Friedrich.