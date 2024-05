Guelfi ai play off: è fatta. Travolti i Dolphins Ancona

I Guelfi Firenze sbarcano ai play off, lo fanno grazie ad una vittoria manifesto, grazie ad un successo che è un avvertimento a tutte le altre squadre del massimo campionato italiano di Football. L’imposizione per 38-14, colta sabato nello scontro diretto con i Dolphins Ancona, consente ai Guelfi Firenze di saltare il turno Wild Card dei Play Off e di qualificarsi direttamente alle prossime semifinali per il titolo. Un bel passo avanti, un obiettivo centrato per i viola della palla ovale, che alla viglia dell’incontro condividevano la seconda piazza in classifica proprio con i Dolphins Ancona e che invece adesso sono secondi in solitaria. Ridimensionata la formazione marchigiana, che è stata investita dalla marea viola sin dal primo quarto. I Guelfi hanno aggredito la sfida segnando tre touchdown con Mibelli, Labella e Bartoccioni, portandosi in vantaggio per 21-0 al termine della prima frazione.

Nel secondo quarto i Dolphins sono riusciti ad accorciare con Sanders, ma nel terzo sono stati nuovamente i Guelfi a trovare la via per la end zone ed a segnare altri due touchdown con Casati e De Luca. Il quarto si è aperto con il punteggio sul 35-7 ed i Guelfi hanno potuto amministrare i minuti finali della sfida: dopo aver messo a segno un field goal con Camilli, hanno infatti subito il touchdown di Orlandini, ma l’ultima segnatura dei Dolphins è servita solamente per fissare il risultato finale di 38-14.

Prima di concentrarsi sulla post season i viola dovranno tornare in campo nell’ultima gara della stagione regolare, una sfida senza valore di classifica, ma non banale, visto che sabato prossimo i Guelfi ospiteranno tra le mura amiche la riproposizione della finale dello scorso campionato, la sfida contro i campioni d’Italia dei Panthers Parma.

Fabio Ferri