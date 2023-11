Gucci in cerca di addetti. Ecco come candidarsi

Assunzioni nei negozi e in sede per Gucci,

che cerca varie figure anche su Firenze

e provincia. L’azienda, nata nel 1921 e

che oggi fa parte del gruppo Kering, seleziona,

tra gli altri, addetti al magazzino appartenenti

alle categorie protette per Campi Bisenzio, un addetto alla preparazione portafogli per azienda di pelletteria della piattaforma industriale Gucci con sede a Figline Valdarno, un addetto che si occuperà delle attività di insegnamento per la cucitura a macchina o a mano per la realizzazione di prodotti di borsetteria e valigeria (la sede di lavoro è Pontassieve). Numerosi, inoltre, i posti vacanti nel sito di Scandicci come addetti al taglio, macchinisti e modellisti. Per informazioni e per candidarsi: careers.gucci.comit.