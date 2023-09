Guardia medica. La nuova sede in via Sanzio

La guardia medica cambia sede: dalle ore 20 di lunedì prossimo il servizio di Continuità assistenziale si trasferisce in via Raffaello Sanzio 2022. Il trasferimento dagli ambulatori della Misericordia, dove si trova tuttora, sarà completato nella giornata di lunedì in modo da consentire la piena attività già dalla sera dello stesso giorno (la notte di domenica sarà l’ultimo turno effettuato in via Montalvo). In questo modo l’attività di Continuità Assistenziale in via Sanzio potrà contare su due ambulatori in cui saranno presenti due medici per turno, in una sede centrale, vicina alla farmacia comunale di via Botticelli che è aperta h24. Tutto questo grazie alla collaborazione instaurata già da tempo tempo fra Comune, Misericordia e Farmapiana: la guardia medica, infatti, si sposterà dove circa un anno fa era stato inaugurato il presidio sanitario permanente, frutto anche quello della sinergia fra gli stessi enti. "Il servizio di continuità assistenziale – spiegano dall’Asl Toscana Centro – è finalizzato a fornire assistenza medica di primo livello a tutta la cittadinanza, in situazioni che presentano caratteristiche di non differibilità, ovvero quando il paziente non può attendere il rientro in servizio del medico curante senza danno o rischio per la salute, nelle ore notturne o nei festivi e prefestivi. Si attiva telefonando al numero unico 0573.454545 dalle 20 alle 8, e di sabato, domenica e festivi anche dalle 8 alle 20, mentre nei prefestivi feriali a partire dalle 10. Si ricorda tuttavia che nei casi di urgenzaemergenza c’è il 112".