Gs Il Fiorino, 25 anni di passione e successi

Sesto Fiorentino, 9 febbraio 2025 – Grande festa per il Gs Il Fiorino, la squadra podistica di Sesto Fiorentino che ha celebrato il suo 25° anniversario con un evento speciale, subito dopo il successo organizzativo dell'Invernale di Palastreto - 8° Trofeo Big Mat.

Sotto la guida del presidente Alberto Visani e del direttore tecnico Fulvio Cappelli, la società, sponsorizzata da Big Mat di Focardi e Cerbai, ha raggiunto un livello tecnico e numerico tale da distinguersi nel panorama podistico locale. La sua forza risiede nella coesione e nell’affiatamento dei suoi membri, elementi che si riflettono nell’ottima capacità organizzativa delle competizioni.

"La qualità tecnica è un aspetto fondamentale e deve essere sempre curata e sviluppata. Il nostro impegno è costante e in continua evoluzione", ha dichiarato con orgoglio il direttore tecnico Fulvio Cappelli. A condividere la visione della società anche Alessandro Cerbai, rappresentante di Big Mat e appassionato podista: "Una società podistica è come una piccola azienda, nella quale abbiamo investito le nostre competenze e capacità".

Alla celebrazione hanno preso parte anche Alessio Piscini, vicepresidente della FIDAL, e Gabriella Bruschi, neo-presidente della UISP Firenze, accompagnata dal past president Marco Ceccantini. Il momento clou della serata è stata la premiazione degli atleti più meritevoli sulla base di una speciale classifica sociale. Un riconoscimento speciale è stato consegnato da Piero Giacomelli, presidente della ETS Regalami un Sorriso, il quale ha voluto omaggiare alcuni soci con un logo del sodalizio realizzato in cotto, manifestando tutta la sua gioia per aver seguito da vicino, come fotografo, le imprese e i traguardi raggiunti da questa realtà sportiva dinamica e appassionata.