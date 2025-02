Primo impianto di grid reverse flow per biometano in Italia

Firenze, 3 febbraio 2025 - Centria, azienda di distribuzione di gas naturale del Gruppo Estra, ha ufficialmente attivato il primo impianto di grid reverse flow in Italia, collocato in provincia di Siena. L'impianto è stato installato nella stessa rete di distribuzione in cui conferisce biometano la centrale di produzione di Siena ambiente ed è entrato in esercizio a fine dicembre 2024, a seguito dell'esito positivo del collaudo funzionale. Nei prossimi mesi inizierà la fase di regolare attività in base alle condizioni operative della rete.

"Si tratta - si spiega in una nota di Estra - di un traguardo molto importante per Centria e per tutto il Gruppo Estra, che aveva avviato poco più di un anno fa il proprio progetto sperimentale Twist con l'obiettivo di rendere possibile l'immissione in rete dell'intera produzione di biometano, in ogni momento dell'anno, e di incrementare così la disponibilità di gas rinnovabile verso il sistema energetico complessivo. Con l'attivazione dell'impianto di grid reverse flow, Estra è la prima multiutility italiana ad aver attivato una rete di distribuzione bidirezionale attraverso la compressione del gas dalla rete di distribuzione alla rete di trasporto. Per il raggiungimento di questo importante risultato è stato di fondamentale importanza il sostegno ottenuto da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera),che potrà riconoscere a Centria un contributo complessivo fino ad 1.060.000 euro al termine della sperimentazione".

"Siamo orgogliosi di essere la prima multiutility italiana ad aver avviato un impianto di grid reverse flow - dichiara Francesco Macrì, presidente di Estra -. L'impianto doterà i nostri territori di forniture sempre più costanti di gas da fonti rinnovabili attraverso la valorizzazione delle infrastrutture presenti, in linea con la necessità di calibrare in modo strategico gli obiettivi di sostenibilità con quelli socioeconomici nel nostro Paese". "Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto l'obiettivo programmato al momento dell'avvio del progetto sperimentale Twist. Per farlo, è stato sicuramente fondamentale il sostegno fornito da Arera", le parole di Roberto Rappuoli, presidente di Centria.