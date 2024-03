Greve celebra il Verrazzano Day. La presentazione in Senato

Il 17 aprile del 1524, 500 anni fa, Giovanni da Verrazzano, scopriva quella che oggi è la baia di New York e che lui battezzò "Baia di Santa Margherita", in omaggio alla sorella di Francesco I re di Francia di cui era al servizio. Il navigatore e umanista fiorentino fu il primo europeo ad arrivare nella Grande Mela e per celebrare l’evento sono in programma una serie di manifestazioni presentate ieri dal presidente della Fondazione Giovanni da Verrazzano, Luigi Giovanni Cappellini proprietario del Castello di Verrazzano a Greve, a Roma a Palazzo Madama, su iniziativa del senatore Paolo Marcheschi (nella foto) capogruppo della Commissione Cultura del Senato. Culmine sarà il Verrazzano Day, il 17 aprile al Castello di Verrazzano. "Un giorno importante - ha detto Luigi Giovanni Cappellini - che rappresenta il momento fondante dei rapporti culturali tra Italia e Stati Uniti d’America". L’iniziativa di Roma è stata anche l’occasione per presentare la biografia del navigatore, scritta da Marco Hagge, Giovanni da Verrazzano. Navigatore e gentiluomo (con illustrazioni di Bruno Solís), volume con prefazione di Eugenio Giani, e una traduzione in lingua inglese. "Verrazzano è conosciuto per il ponte intitolato a lui a New York - ha detto Cappellini -. Ma in realtà è stato lui il ponte tra le civiltà del vecchio e del nuovo mondo". AnSet