Greta Thunberg a Campi Bisenzio per l’assemblea Gkn

Campi Bisenzio, 11 ottobre 2024 – E’ prevista la presenza anche della giovane attivista Greta Thunberg nell’ambito della tre giorni di incontri e assemblee indetta dal collettivo di fabbrica della Gkn, l’azienda di Campi Bisenzio che nel luglio del 2021 licenziò con un’email oltre quattrocento impiegati.

Da allora una lunga vertenza ha visto le ex maestranze organizzarsi e allargare la loro protesta, estendendola a altri temi connessi all’industrializzazione. Anni nei quali il collettivo ha portato la sua esperienza anche fuori dai confini toscani e nazionali. La tre giorni prevista a Campi Bisenzio ha come tema la “reindustrializzazione verde dal basso” e si terrà al presidio Gkn di fronte alla fabbrica.

Assemblee, incontri e riflessioni a partire da venerdì 11 ottobre fino a domenica 13. E sabato 12, nell’ambito degli incontri del pomeriggio, è prevista appunto la presenza della giovane attivista. Che si trova in Italia e che ha partecipato a Milano a una manifestazione del Fridays for Future, il movimento giovanile che vuole far riflettere i “grandi” sui problemi connessi al clima.

E proprio domenica “i partecipanti – dicono gli organizzatori – sono invitati a spostarsi verso Seano, per la manifestazione antimafia indetta dai Sudd Cobas nell'ambito degli Strike Day nel distretto tessile, colpiti nei giorni scorsi dall'ennesima aggressione armata al picchetto dei lavoratori. Il concentramento è alle 17.30 in via Galilei a Seano (Carmignano)”.