Grassina-Lastrigiana: è un pareggio show

Girone A

Sestese-Ponte Buggianese 3-1. È una Sestese che dopo aver conquistato il posto nella finale di Coppa Italia, anche in campionato viaggia a gonfie vele. Biondi e una doppietta di Berti (Cirillo ha sbagliato un rigore) piegano gli avversari. Il gol della bandiera è di Sali.

Girone B

Rondinella Marzocco-Antella 1-1. Ancora un pareggio per la Rondinella, e sono 11. A fermare i biancorossi stavolta è stata l’Antella che al gol di Polo ha risposto con un rigore di Fratini.

Grassina-Lastrigiana 2-2. Una Lastrigiana attenta è riuscita a sfruttare le due opportunità per inchiodare al pareggio il Grassina. Al vantaggio di Romei, hanno risposto Betti e Simoni e poi Palaj.

Lanciotto Campi-Scandicci 0-3. Lo Scandicci cala il tris con Viligiardi, Del Pela e Caggianese che per la confitta della Castiglionese, gli consente di passare al comando della classifica .

Signa 1914-Val. Mazzola 2-2. Con i gol di Cioni e del solito bomber Lorenzo Tempesti (su rigore), il Signa di Scardigli era convinto di avere la vittoria ormai alla portata di mano. Ma l’esperto Geraci con una doppietta ha lasciato di stucco i canarini. Peccato.

Sinalunghese-Affrico 0-0. Uno pareggio in bianco al termine di una sfida combattuta e difesa a denti stretti dai padroni di casa che con i nuovi arrivi puntano a risalire in classifica. Due occasioni per parte non sfruttate, che confermano che il pareggio è sostanzialmente giusto.

Baldaccio Bruni-Fortis Juventus 2-1. Su un campo allentato la Fortis fino all’ultimo ha cercato di conquistare un risultato utile per la classifica mandato in fumo nel finale dal gol di Pedrelli. Di Gaudio e Boriosi le altre marcature.

Asta-Castiglionese 2-1. Con la vittoria, l’Asta butta giù dal trono la capolista Castiglionese grazie ai gol di Jrad e Discepolo. Adami per gli aretini.

G.Puleri