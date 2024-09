Grassina e il nuovo parcheggio. Da risolvere la questione espropri

Sarà realizzato in due step il nuovo parcheggio di Grassina. "Nuovo", ma sorgerà a partire dalla "vecchia" area di sosta della Casa del Popolo: se per decenni ha ospitato gratuitamente le auto della frazione, da qualche anno è passato di proprietà del Comune; ora verrà ampliato, sistemato, razionalizzato e messo in sicurezza. Prevista la realizzazione di 160 posti a disposizione sia dei cittadini, in una frazione tanto popolosa quanto povera di parcheggi, che degli avventori degli eventi culturali e sportivi. Il parcheggio sarà dotato di una viabilità interna realizzata con materiali e colorazioni naturali che ricordano la terra battuta. Per il primo lotto dei lavori, il Comune ha già stanziato circa 600mila euro provenienti dall’avanzo di amministrazione. Saranno rifatti l’ingresso e gli stalli, predisposti tutti i sottoservizi e impostata la divisione futura delle due aree di parcheggio, una esclusivamente per la sosta, l’altra pensata per ospitare anche l’area del mercato settimanale. Ci saranno colonnine per la ricarica di auto e bici elettriche e nuovi lampioni a Led. Accanto ai posti auto, saranno presenti spazi dedicati ai motorini, aree riservate alle persone con disabilità, nuove rastrelliere per le bici. Molte le nuove piante ad alto fusto previste (aceri, carpini e querce). Per la parte nuova, prosegue l’iter per gli espropri: l’amministrazione ha già previsto un finanziamento da 270mila euro.

Manuela Plastina