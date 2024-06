Calcio: il Grassina e la festa per la promozione, bagno nel fiume Ema

Bagno a Ripoli (Firenze), 6 giugno 2024 – Un bel tuffo nel fiume Ema per celebraree un grandissimo traguardo. I giocatori del Grassina hanno festeggiato così la promozione in Eccellenza, dopo la vittoria per 1-0 contro i rivali dell’Antella.

Il Grassina e il bagno nel fiume Ema

Un grande momento che è stato immortalato in diversi video. Erano tanti i tifosi che si sono ritrovati con il team sulle rive dell’Ema. La squadra non si è sottratta e ha pagato scherzosamente pegno. Qualcuno aveva anche un salvagente.

Una sorta di fioretto di fine stagione. “Se andiamo in Eccellenza, facciamo un bagno nell’Ema”. Ora il bagno devono farlo davvero, ma nessuno è stato scontento di bagnarsi. Il tuffo è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 6 giugno sulla pescaia nei pressi della Fratellanza Popolare.

Il Grassina ora si gode le vacanze, ma il pensiero non può non andare all’impegnativo campionato di Eccellenza del prossimo anno. La squadra dovrebbe essere inserita in un girone con, tra gli altri, Scandicci e Fortis Juventus. Tante compagini importanti per un campionato che sarà tutto da vivere.