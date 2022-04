L'Antella perde col Grassina e retrocede. Giocatori ospiti sotto assedio negli spogliatoi

Firenze, 16 aprile 2022 - Rivalità sportiva e campanilismo si sono dati appuntamento all'ultima giornata di campionato. E il finale è da thriller. L'Antella retrocede dal campionato di Eccellenza, a condannarla è il Grassina, che batte a domicilio i cugini per 2-1.

A fine partita, calciatori ospiti sotto assedio negli spogliatoi, con i carabinieri che faticano a contenere la rabbia dei locali. Perché il Grassina, già rassegnato a scendere di categoria, non aveva nulla da chiedere al suo campionato. Ma evidentemente la voglia di fare lo sgambetto agli avversari storici è stata un grande stimolo.

Così, nella partita in cui l'Antella doveva per forza vincere davanti al proprio pubblico per sperare di agganciare una salvezza ai play-out, sono gli ospiti a passare in vantaggio in chiusura di primo tempo con Torrini. Pronta la replica di Giannini: 1-1 a fine primo tempo. La ripresa si trascina sul pareggio, insufficiente per agganciare gli aretini della Baldaccio Bruni, inchiodati pure loro sul pari. E invece dei tre punti, per l'Antella arriva la beffa, firmata da Rosi al 94'. "Cartolina dall'Antella", commenta il Grassina sulla proprio pagina facebook condividendo il risultato finale. Mentre al campo di via di Pulicciano, i carabinieri provano a far uscire i giocatori ospiti. Il prossimo anno, giocheranno entrambe in Promozione. E se ci sarà ancora il derby di Bagno a Ripoli, sarà ancora più infuocato.

Stefano Brogioni