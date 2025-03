Grandi risate firmate da Bizzarri

Domenica (ore 16,45), al Teatro Lumiére va in scena ’Mi è scappato il morto’, lo spettacolo scritto e diretto da Andrea Bizzarri per una coproduzione Readarto S.r.l. e Centro Teatrale Artigiano. La storia: in un appartamento, meta gettonata di incontri galanti, Nico, il proprietario, sta illustrando all’uomo che di lì a poco dovrà incontrarsi con la fascinosa Emilie, gli spazi e le particolarità della loro alcova d’amore. Il tour sembra essersi quasi concluso, quando Nico si accorge che l’uomo è a terra, apparentemente morto.