Grande schermo in periferia Torna il furgoncino Bulli Film d’autore nei quartieri

E’ Francesco Nuti, scomparso lo scorso 12 giugno, uno dei protagonisti della rassegna ‘Cinema tascabile’, dal 17 luglio al 10 agosto: il furgoncino Bulli, simbolo dell’iniziativa, raggiunge col suo proiettore i quartieri 2, 3, 4 e 5. In programma film d’autore e incontri al giardino di Villa Arrivabene (Q2), al giardino del centro sociale di Sorgane (Q3), a Ugnano in piazza della Crezia (Q4) e in piazza Primo Maggio a Brozzi (Q5).

Ogni settimana è in programma un film e appunto il 18 luglio ci sarà spazio per Francesco Nuti con la proiezione di uno dei suoi capolavori, "Il signor Quindicipalle": la pellicola, ambientata su una delle passioni di Nuti, il biliardo, vede come protagonista anche Sabrina Ferilli. L’ingresso, così come per tutti gli altri appuntamenti, è libero e in questo caso la ‘location’ è quella di piazza Primo Maggio. Tra gli altri eventi da segnalare quello del 29 luglio: nel giardino di Villa Arrivabene,Francesco Magnelli e Gianni Maroccolo introducono il film di Guido Chiesa ‘C.S.I. - Un giorno di fuoco’, dedicato all’esperienza musicale del Consorzio suonatori indipendenti. Il 5 agosto spazio anche a una serata dedicata allo scrittore Italo Calvino, l’autore di ‘Marcovaldo’. Tra i titoli stranieri spiccano i francesi, con Alba Rohrwacher in ‘Ernest e Celestine – L’avventura delle 7 note’, una storia poetica su una grande amicizia e l’amore per la musica (10 agosto, in piazza della Crezia).

"Un progetto che riscontra sempre un grande successo e che anche quest’anno mette in campo un programma ricco e interessante, portando letteralmente sotto casa dei cittadini, in tutti i quartieri, il grande cinema – sottolinea la vicesindaca e assessora alla cultura Alessia Bettini –. Ancora una volta cultura diffusa, ed è quello in cui crediamo moltissimo e che rappresenta un obiettivo centrale della nostra Estate Fiorentina. Obiettivo che riusciamo a raggiungere con il dinamismo delle tante realtà attive su tutta la città e grazie a iniziative come questa. Tante le proposte interessanti tra la selezione di quest’anno, penso solo al ricordo importante di Francesco Nuti, scomparso da poco, il cui talento siamo impegnati a tenere vivo con grande attenzione. E poi tantissime altre pellicole, grazie al tradizionale furgoncino che ormai è entrato nel cuore dei fiorentini".

Niccolò Gramigni