Grande Fratello stradale Schermi, grafici e foto "Così sarà monitorata tutta la viabilità in città"

Le pareti saranno tappezzate di monitor che inquadreranno i punti nevralgici della città: ci saranno tabelle, grafici e immagini che scorreranno ininterrottamente con diversi operatori seduti alle loro postazioni. Insomma, accedere alla Control Room di Firenze sarà come entrare in un film di fantascienza. Una sorta di grande sentinella che sorveglierà Firenze e nella quale troveranno spazio enti, come Silfi, il gestore del Global Service, Servizi alla Strada, Publiacqua, Toscana Energia, Gest, Autolinee Toscane, il servizio multicanale dello 055055, Alia, e la polizia municipale (che saranno collegati giorno e notte). In ogni caso, basterà qualche clic per avere la città sottomano, per una radiografia delle auto che entrano ed escono dal capoluogo, per capire cosa succeda in centro così come in periferia, se vi siano problemi di ogni genere da risolvere. E ogni cittadino potrà avere un rapporto diretto e immediato con gli operatori attraverso un’App, Infomobilità.

I lavori della nuova smart city Contro Room – che nascerà negli uffici della Direzione Mobilità, alla Leopolda – sono in via di ultimazione. La fine degli interventi è prevista entro ottobre e l’attivazione a novembre. Nella smart city Control Room saranno disponibili le interfacce dei sistemi di gestione che interessano la rete viaria: supervisore del traffico, piattaforma di infomobilità del Comune, controllo dell’illuminazione pubblica, sistema informativo delle manutenzioni stradali, Cityworks e Geoworks per le ordinanze, collegamenti con altre centrali operative del territorio, e una fitta rete di telecamere per il monitoraggio del traffico.

Il progetto è stato finanziato dai fondi della Città Metropolitana con un finanziamento di 1,3 milioni di euro a cui si aggiungono le risorse impiegate per lo sviluppo dei sistemi informativi.

"La smart city Control Room rappresenta una innovazione davvero strategica perché riunirà in un unico luogo tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei principali servizi urbani – afferma l’assessore Stefano Giorgetti – Sarà un’ampia sala ellittica con grandi video-wall, postazioni con videoterminali per gli operatori e un grande tavolo da cui il coordinatore gestirà anche il ‘cervellone’ del traffico grazie a strumenti già operativi come la rete dei sensori per misurare il flusso di veicoli in circolazione sulle strade cittadine", ma anche il sistema di controllo remoto dei semafori, la tramvia i semafori cittadini, la comunicazione in tempo reale di criticità sulla circolazione dovuti ad incidenti o interventi urgenti, il sistema di monitoraggio dello stato di occupazione dei parcheggi di struttura, la disponibilità della posizione in tempo reale dei bus.

Sarà possibile così monitorare la situazione della mobilità in tempo reale in modo da intervenire in caso di necessità. E questa capacità diventa essenziale in caso di interventi urgenti e non programmati. I dati, come detto, saranno disponibili anche sull’App creata ad hoc in modo che il cittadino sia parte attiva della mobilità.

A.P.