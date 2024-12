Grande encuentro. Al centro Rogers le lezioni di tango

Appassionati di tango all’auditorium del centro Rogers per il "Grande encuentro". L’evento, giunto alla sua diciottesima edizione, è diventato ormai una tradizione per il comune di Scandicci che patrocina l’iniziativa. Appuntamento domani, sabato e domenica.

"Un evento - spiegano gli organizzatori - pensato come incontro dell’arte del tango con Firenze, la città dell’arte ma anche come luogo ideale di incontro di tutte le anime tanguere, di qualunque cultura o provenienza, per esaltare oltre l’aspetto artistico, culturale e formativo anche l’aspetto sociale che ha reso il Tango Argentino Patrimonio dell’Umanità".

E così gli 800 metri quadrati di parquet del Centro Rogers ospiteranno le lezioni dei grandi maestri Mariano Chicho Frumboli e Juana Sepulveda, Marco Palladino e Lara Carminati e le milonghe musicate dall’orchestra Hyperion Ensamble, l’Orchestra Spleen e dai TDJ A. Francini, e Punto y Branca.

Per la prenotazione dei tavoli ne corso delle serate dell’Encuentro, inviare una mail all’indirizzo [email protected]. Per informazioni e per la prenotazione delle lezioni, contattare il numero telefonico 3355804233 oppure inviare una mail all’indirizzo [email protected]