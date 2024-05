Gran finale Passione e bravura

"Grazie di cuore ai docenti, che svolgono con passione un mestiere di cruciale importanza. È soprattutto grazie al loro impegno e alla loro passione che così tanti ragazzi hanno potuto partecipare a Cronisti in classe, un progetto che rappresenta una splendida palestra di educazione civica". Queste le parole di Roberto Curtolo, dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, che è partner del progetto educativo de La Nazione a livello regionale, dunque per tutte le edizioni di Cronisti in classe che coinvolgono le diverse redazioni locali de La Nazione. Curtolo ha partecipato alla premiazione del Campionato di giornalismo insieme alla professoressa Teresa Madeo. Sul palco anche il prefetto Francesca Ferrandino e tra gli ospiti Cristina Acidini, presidente dell’Opera di Santa Croce, Simona Bandino di Confindustria e Nico Gronchi presidente regionale Confesercenti. E poi il maggiore Piergiorgio Rosa del comando provinciale dei carabinieri, il capitano della Guardia di Finanza Flavia Canestrari e la commissaria Grazia Gori della Polizia municipale di Firenze. Ancora, il professor Cosimo Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini-Nuova Antologia, da tanti anni componente della giuria che ha avuto il non facile compito di valutare le pagine dei redattori in classe. Commissione presieduta da Agnese Pini, direttrice di Qn - La Nazione il Resto del Carlino Il Giorno e composta anche dal professor Sandro Rogari, dal vicedirettore de La Nazione, Luigi Caroppo, e dalla responsabile della cronaca di Firenze, Erika Pontini. Il nostro vicedirettore ha evidenziato come "lo scopo del progetto sia aiutare i giovani a diventare adulti consapevoli, in grado di pensare con la propria testa". "Con le vostre inchieste avete accresciuto il valore delle nostre pagine di cronaca e avete trattato con spirito giornalistico temi di stretta attualità come la difesa dell’ambiente, la parità di genere, la sostenibilità e i problemi delle nostre città" ha detto rivolgendosi ai giovanissimi-redattori durante la festa conclusiva, intervallata dalle hit del momento, così amate dai nostri ragazzi. E non solo.