GP Firenze, Eolo jet imprendibile

Appuntamento di grande rilievo ieri all’ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’, nel Parco delle Cascine, con la disputa dell’edizione numero 83 del prestigioso Gran Premio Firenze. Splendida vittoria di Eolo Jet, con Federico Esposito, che nel finale ha sprigionato tutta la sua forza e classe col tempo finale di 1.12.3 e gli ultimi 600 metri in 43.3. Al secondo posto Enock, con driver Bellei, terzo Elettra d’Esi con Baldi, seguono Encierro con Di Chiara e Etereo Jet con Dell’Annunziata. La corsa è stata vibrante con protagonista nella prima parte di gara Eminem Font che ha condotto in testa per buona parte della corsa seguita da un agguerrito lotto di avversari. In dirittura d’arrivo prevale l’allungo vincente di Eolo Jet che conquista il successo con sicurezza. L’83° Gran Premio Firenze era sviluppato sul percorso di 2020 metri, insieme ad altre sei corse interessanti. In partenza erano assenti Expo Wise As e Ector Francis, con dodici i trottatori di 4 anni che si sono affrontati per conquistare il prestigioso Gp (montepremi euro 66.000). Nato nel lontano 1939, Gruppo 3, ha un albo d’oro scintillante per la qualità espressa dagli uomini e dai cavalli che l’hanno vinto. Il record sul doppio km del Gp Firenze venne stabilito in 1.12.1 da Chuky Roc, guidato da Filippo Rocca nell’edizione 2022, mentre sui 1600 metri appartiene al fulmineo Telecomando Ok con Enrico Bellei in 1.11.4. Nel sottoclou Premio Giardino di Boboli ha vinto Zeno Tab con De Lena, mentre nel Palazzo Pitti al primo posto Evanti Spritz con Di Nardo. Alle premiazioni presenti l’assessore allo sport Cosimo Guccione, Carlo e Laura Meli della Sanfelice che gestisce l’ippodromo.

Francesco Querusti