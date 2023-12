Google, Chiara Francini batte Elly Schlein. La campigiana al top della categoria attrici

Cosa hanno cercato gli italiani su Google nel corso del 2023? Hanno generato grande curiosità la morte di Silvio Berlusconi, la serie tv "Mare fuori" e, come prevedibile, la guerra tra Israele e Hamas. Ai vertici delle ricerche c’è anche Chiara Francini (nella foto). L’attrice campigiana è salita alla ribalta delle cronache grazie alla ’chiamata’ di Amadeus per partecipare al Festival di Sanremo 2023 in qualità di co-conduttrice della quarta serata. Da quel palco è iniziato un anno d’oro per l’artista che il prossimo 18 gennaio tornerà al cinema insieme all’amico Leonardo Pieraccioni nel film da lui diretto (e interpretato) "Pare parecchio Parigi". Nel mezzo tanto teatro - da "Una ragazza come Io" all’evergreen "Coppia aperta quasi spalancata" - e un nuovo libro, "Forte e Chiara", una trascinante confessione autobiografica, non professionale ma umana. In altre parole è il romanzo di formazione di una ragazza di provincia che, imbevuta di sogni, si lancia nella vita per metterli in atto senza risparmiarsi, bruciandosi talvolta la pelle, con fatica e caparbietà. Ed è anche, nella seconda parte, una riflessione illuminante e profonda, talvolta grave, sulla tirannide del denaro e del potere che governa i comportamenti umani e, in chiusura, sulla condizione di ogni donna: quella di essere sempre dilaniata fra realizzazione personale e desiderio di maternità. Temi, quest’ultimi, che l’attrice aveva portato anche sul palco dell’Ariston di Sanremo dove gli italiani hanno iniziato a ’googlarla’. E in tanti si sono interessati a lei per sapere chi è, dove è nata, se è fidanzata, ecc ecc. Alla fine, infatti, è risultata l’attrice in assoluto più ricercata su Google (al secondo posto Claudia Ranieri e terza l’attuale gieffina Beatrice Luzzi). Nella top ten dei personaggi più ricercati del 2023 è sesta, subito dopo Marta Fascina (la giovane compagna di Silvio Berlusconi) e prima della segretaria del Pd, Elly Schlein (al top della classifica il tennis Jannik Sinner, seguito dal calciatore Romelu Lukaku e dal cantante Peppino di Capri). "Grazie! Sono la più cercata dell’anno su Google. Sono felice, onorata e un po’ stupita di essere la più ricercata tra gli artisti in Italia. E la sesta più cercata in assoluto. Spero mi abbiate trovata e spero ancora di più che continuerete a cercarmi" commenta la campigiana che il 19 dicembre (dalle 19,30) sarà all’Hotel 500 a Campi per la cena benefica "Crescere senza confini", organizzata da Fondazione Cure2Children.