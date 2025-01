Glovo e Deliveroo, un sabato senza rider: "Lavoro in condizioni non più sopportabili"

FIRENZERider in stato di agitazione nelle grosse piattaforme del “food delivery“ Glovo (Foodinho Srl) e Deliveroo (Deliveroo Italy Srl).

Venerdì sera (dalle 20 alle 24) hanno scioperato a Prato, con un’adesione "massiccia e compatta" dei fattorini delle due piattaforme "che non hanno risposto alle richieste di fare le consegne".

E ieri sera la medesima protesta è stata replicata a Firenze, dalle 19 alle 24, con numeri ancora più corposi.

Sul motivo della protesta Mattia Chiosi di Nidil Cgil Firenze e Fabio Capponi di Nidil Cgil Prato-Pistoia, promotori della mobilitazione, spiegano in una nota: "Da troppi mesi le paghe stanno calando mentre le tratte e le aree si stanno estendendo e, attraverso meccanismi come il pagamento come singola di una consegna doppia, tendono a impoverire ulteriormente una categoria sfruttata e priva di tutele. A tutto questo si sommano i blocchi degli account legati ai permessi di soggiorno o non motivati dalle piattaforme; soprattutto di fronte a segnalazioni di clienti e ristoratori. Si evince che nella catena delle consegne il rider è il soggetto su cui si scarica la conflittualità dei rapporti e la gran parte del rischio di impresa".

"In merito a quest’ultima riflessione - continuano i due sindacalisti - ci sono i casi in cui se il cliente prova a truffare la piattaforma dicendo di voler pagare in contanti e all’arrivo del rider mostra solo la carta, a rimetterci è il rider. Un tour nell’iniquità per arrivare, sul fronte sicurezza sul lavoro, al rischio cui sono esposti che ha mietuto l’ennesima vittima la sera del 30 dicembre a Milano. Vogliamo rappresentare la nostra solidarietà e contrastare il cottimo garantendo una paga legata alla disponibilità e non esclusivamente al tempo di consegna".

"Abbiamo chiesto a Glovo e Deliveroo - concludono i due sindacalisti - un incontro urgente per affrontare il tema delle condizioni dei rider, divenute difficilmente sopportabili per la loro dignità. Qualora non si arrivasse ad una trattazione e ad una risoluzione dei problemi elencati, ci riserviamo di comunicare il permanere dello stato di agitazione".