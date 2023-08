Firenze, un germoglio di speranza per il glicine del Mugnone

Firenze, 28 agosto 2023 – È più triste e grigio il rione del Ponte Rosso a Firenze senza quel bel glicine che adornava la passerella pedonale sul Mugnone dal 2017 intitolata a Vittorio Vettori, “l’umanista del Secolo breve”.

L’albero che per decenni ha regalato fioriture spettacolari, fu vandalizzato da ignoti almeno un anno fa: ci se ne accorse perché cominciò lentamente a seccare fino a morire. Sembrava inutile ogni tentativo di salvataggio. Ma ora spunta, è proprio il caso di dirlo, un germoglio di speranza: un ributto da cui si auspica potrà tornare maestoso a ombreggiare il ponticino con i suoi profumatissimi fiori.

“Sembra che purtroppo è stato quasi del tutto reciso con un seghetto nella parte bassa, sotto al ponte – spiega il presidente di Quartiere 5 Cristiano Balli poco dopo un confronto con il responsabile del verde pubblico – È successo da diverso tempo, lentamente ha cominciato a mostrare sofferenze fino a che non è seccato del tutto. Però sembrerebbe che una piccola parte sia rimasta viva, proprio alla base e proprio domattina alcuni giardinieri del Comune andranno a vedere come fare a riorientarlo per ricostruire il pergolato. Sembrerebbe ci sia questa possibilità, anche se non è certo”.

Ci vorranno anni, decenni perché il glicine torni grande come prima. Ma la rinascita è il più grande sberleffo al miserabile vandalismo.