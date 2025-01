Gli studenti salgono in cattedra. Ecco le lezioni digitali per gli anziani

Per una volta, le generazioni si scambiano i ruoli: i giovani diventano insegnanti degli anziani, i nipotini affiancano i nonni nell’imparare a superare la paura della tecnologia. Il progetto "Generazioni capovolte" di Comune e istituto comprensivo è un modo per supportare la terza età nell’accesso ai servizi online e nell’uso delle nuove tecnologie. I cittadini coi capelli bianchi entreranno nelle aule delle scuole elementari e medie, si siederanno sui banchi tradizionali e avranno come docenti speciali proprio i giovani studenti. Discuteranno insieme di cose molto concrete e di fronte alle quali la conoscenza è uno strumento anche di difesa: parleranno di sicurezza online, protezione da truffe e rischi legati ai social media, l’utilizzo sicuro delle carte di credito e dei telefoni cellulari. Poi i docenti in erba si siederanno al fianco degli speciali alunni e li accompagneranno in maniera pratica alla scoperta dell’uso dei telefonini e nel mondo dell’identità digitale, così utile per accedere a tanti servizi tra cui quelli sanitari.

L’obiettivo è duplice: migliorare le competenze digitali degli anziani, ma anche favorire il dialogo e lo scambio tra le generazioni. Prendersi cura dei "nonni" della propria città è per i ragazzi un modo per responsabilizzarsi, crescere e arricchire la propria vita di conoscenze intergenerazionali, in uno scambio di informazioni e saggezza su nozioni diverse, ma altrettanto importanti. Il ciclo di incontri – tutti gratuiti – parte l’11 febbraio alle 17 in biblioteca comunale di Impruneta con un appuntamento dedicato alla sicurezza informatica tenuto dall’ingegnere Gianluca Massettini della polizia postale. Poi i corsi continueranno ogni mercoledì alla scuola primaria di Impruneta e ogni martedì alla scuola secondaria di primo grado di Tavarnuzze. Iscrizioni allo 055.2036404 o via email a [email protected].