Gli studenti contro il bullismo. Con la danza il ’no’ alla violenza. E il video diventa un simbolo

Gli studenti di Rignano lottano contro il bullismo. Lo fanno grazie all’impegno e alla loro creatività. E ci riescono bene: il loro progetto "A ballo col bullo" è stato scelto tra i cinque presentati dai ragazzi di tutta la Regione ed è stato presentato durante il convegno regionale "Oltre il bullismo: emozioni e relazioni al sicuro dentro e fuori la rete" organizzato da Anci Toscana. Alla presenza dell’assessore regionale Stefano Ciuoffo, gli studenti dell’istituto comprensivo di Rignano hanno raccontato i laboratori e le attività realizzate lo scorso anno in tutte le classi della scuola media Papini.

I giovani erano accompagnati dalle docenti referenti per il progetto insieme alla vicesindaca di Rignano Federica Morandi e Antimo Lomonaco, direttore della scuola di danza Mad. Nel loro lavoro, i ragazzi hanno coinvolto tante realtà del territorio, perché il "no" al bullismo deve essere una battaglia comune. Il video è stato realizzato in collaborazione con le associazioni Mad, Auser, Athena, Gruppo Sport e Cultura; le coreografie sono state pensate al teatro Excelsior di Reggello, dove poi sono andate in scena di fronte al pubblico nello scorso mese di giugno. "Tutti gli studenti hanno partecipato con entusiasmo al progetto – sottolinea Morandi -, contribuendo alla diffusione di una cultura del rispetto e della tolleranza. Lo hanno fatto in modo originale, mettendo insieme una disciplina artistica, la danza, con la musica e la tecnologia dei social network".

Ma.Pl.