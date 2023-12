Gli psicologi al fianco degli alluvionati

Diecimila euro dagli psicologi della nostra regione per i Comuni alluvionati della Toscana. Una parte dei quali, 6mila, a favore della campagna ‘Ripartiamo insieme’ promossa da Anci Toscana, e gli altri 4mila a sostegno della riapertura del Teatrodante Carlo Monni e della Biblioteca Tiziano Terzani, a Campi, entrambi gravemente danneggiati dall’alluvione, che a loro volta hanno lanciato la campagna denominata ‘Il pensiero non si ferma’. "L’alluvione che ha cambiato radicalmente i nostri territori, le vite delle famiglie, le aziende, ha colpito profondamente anche noi – dice Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli psicologi toscani – e così l’Ordine che rappresenta tutti gli psicologi iscritti della regione ha pensato, attraverso questa donazione, di offrire un aiuto concreto a favore dei Comuni alluvionati. Ringrazio tutti i colleghi per la generosità e la solidarietà e per essere sempre a favore del benessere a sostegno della popolazione".