"Gli imprevisti". Il nuovo film di Ingrà

Primo ciack lunedì per il nuovo film di Alessandro Ingrà: "Gli imprevisti", girato tra Firenze, Prato, Sesto, bordeggiando pure Fiesole. Ingrà firma la regia insieme ad Alberto Cavallini, regista che collabora da anni con Mediaset, Sky e Rai storia e ha lavorato con Pupi Avati in ‘Dante’. Cavallini curerà anche la produzione esecutiva per Artistfilm.

Ingrà, qualche anticipazione sul film?

"Un poliziesco-commedia-azione: Primo Fineschi è un capo ispettore dell’antidroga. Opera con la sua squadra in borghese che di solito ottiene ottimi risultati nelle operazioni, ma succede qualcosa che ribalta questa tendenza: durante un tentativo di retata a un gruppo di narcotrafficanti, Primo viene avvertito che Helena, la sua fidanzata è sparita; è Damiano l’ex marito di Helena, ad avvertirlo. Nello stesso momento anche suo figlio Gabriele è invischiato in una faccenda di droga e sospettato di omicidio. La spirale si è invertita nella vita dell’ispettore: tutto sembra incomprensibile, ma…"

Siamo già alla sua quarta opera cinematografica; l’ultima in particolare, dove ha già lavorato con Cavallini, l’ha fatta conoscere al pubblico.

"Sì, ‘Sbagliando d’impara’, dopo le proiezioni nelle sale, è sbarcato su Amazon Prime ed è andato in onda su Toscana Tv; sono poi stato chiamato insieme a Paci alla trasmissione di Marzullo in Rai".

Prima ci sono stati ‘Uno strano weekend al mare’ e ‘Storia di un inganno’, tutti girati in terra medicea.

"Firenze ormai è la nostra cinecittà! Con ’Sbagliando s’impara’, mi sono affezionato poi in particolare agli scenari dell’Isolotto-Scandicci. E lunedì inizieremo a girare ‘Gli imprevisti’ dalle Caldine".

