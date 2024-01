Gli assessori incontrano il comitato pendolari: "Faremo valere la loro voce al tavolo tecnico"

Assemblea pubblica sulla linea Firenze-Arezzo: i Comuni del Valdarno fiorentino confermano il sostegno ai pendolari. Nel corso dell’incontro hanno ribadito il rifiuto del passaggio dalla Direttissima alla Linea Lenta. "È stata una serata importante, perché sancisce l’inizio di un percorso condiviso con il Comitato Pendolari. Ora, sarà nostro compito rappresentarli e far valere le loro richieste al prossimo tavolo tecnico con Regione, RFI e Trenitalia". Questo il commento di Elena Cencetti, Silvia Meli e Adele Bartolini, assessore ai Trasporti dei Comuni di Figline e Incisa Valdarno, Reggello e Rignano sull’Arno. Quella di ieri sera è stata l’occasione per ribadire pubblicamente il rifiuto del trasferimento dalla Direttissima alla Linea Lenta per la tratta Firenze-Arezzo: proposta ritenuta irricevibile dalle tre Amministrazioni comunali. Quindi, gli amministratori hanno riportato ai pendolari quanto emerso dal tavolo tecnico tra i tre Comuni, Regione Toscana, RFI e Trenitalia. Gli amministratori hanno poi riferito all’assemblea di aver avanzato alcune richiestecome l’introduzione di tipologie intermedie di abbonamento. Tra le richieste avanzate dai rappresentanti del Comitato, la revisione dei criteri per l’accesso al rimborsi, che dovrebbe basarsi non sugli “indici di affidabilità”, come avvenuto fino ad oggi, bensì sugli “indici di puntualità”. È stato poi chiesto alle Amministrazioni di fare pressione sulla Regione, perché faccia rispettare il contratto di servizio stipulato tra l’ente e le due aziende, che peraltro prevede l’arrivo di sei nuovi treni a velocità più elevata, e perché applichi di conseguenza le penali previste nel contratto stesso. Istanze che sono state accolte dai tre Comuni e che verranno appunto fatte valere al prossimo tavolo tecnico.