Gli alunni della Vittorio Veneto di Firenze in visita alla redazione de La Nazione

Una mattinata a tu per tu con le notizie. E’ quella vissuta ieri dai giovanissimi alunni delle classi IV B e V B della scuola Vittorio Veneto Sez. Montessori di Firenze, che sono stati ospiti della nostra redazione. Nel corso dell’incontro i bambini – che partecipano al progetto “Cronisti in classe“ promosso da La Nazione – hanno rivolto numerose domande su come si svolge il lavoro della redazione, su come nasce il giornale di carta e viene aggiornato il sito delle notizie online. Ma ecco i nomi dei protagonisti: Alvar Appellaniz Ruiz De Galareta, Bruno Augello, Giacomo Azzaroli, Giulio Francesco Bandinelli, Vieri Belli, Vittoria Bernini, Ermione Biasci, Nathan Canonico, Frida Colacillo, Santiago Corsi, Marco De Prosperis, Anna Florio, Diana Kurilina, Amelia Mariani Caloffi, Emma Piani, Ariana Rodriguez, Samuele Scibetta Ricciardi, Lorenzo Simoni, Adele Teimoorkhani Sarbandi. Livia Bartolini Salimbeni, Orso Bechi, Niccolò Campana Bertacchi, Matteo Capiluppi, Lorenzo El Zein, Zeno Raffaello Fantacci, Mina Fregonas, Juno Funai, Giacomo Gennaro, Olga Grana, Axel Gurrieri, Cosimo Orioli, Alice Romanelli, Matilde Roselli, Louie Ross, Berni Ruta, Agnese Scarti, Alberto Sibillia. Insegnanti: Mina De Luca, Marina Lombardi, Veronica Pennisi, Daniela Piantini, Andrea Pistone.