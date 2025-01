Gli accademici in campo per il rilancio della moda

Ridefinire il futuro della moda trasformando il settore nel motore di cambiamento per la società e il pianeta. E’ la visione al centro di ‘Prosperity Fashion’, la prima conferenza internazionale accademica dedicata alla moda promossa dall’Università di Firenze in collaborazione con la rivista Fashion Highlight e le Gallerie degli Uffizi, in programma il 13 e 14 febbraio. L’evento punta a tracciare nuove rotte per un sistema moda più equo e prospero incentrato sul benessere collettivo e condiviso: dai materiali alle strategie di design, dall’educazione alle tecnologie ai processi produttivi e ai modelli economici e sociali, includendo sostenibilità, norme etiche e comunicazione. Sono i temi sui quali si confronteranno i partecipanti alla due giorni che porterà a Firenze la comunità accademica internazionale con 150 ricercatrici e ricercatori da tutto il mondo, studiosi, educatori e professionisti.

Oltre 100mila occupati, pari al 35% di tutti gli addetti del manifatturiero della Toscana, con le esportazioni che rappresentano un quarto dell’export produttivo della regione. Sono i numeri del settore moda in Toscana che continua a lanciare un grido d’allarme in termini di ammortizzatori sociali e misure per la liquidità e la sopravvivenza finanziaria delle imprese. Per portare fuori dalla crisi una regione che è al primo posto in Italia per specializzazioni produttive nel comparto moda, la chiave però sta in quello che gli esperti ormai chiamano ‘benessere collettivo’. "L’Università di Firenze ha investito molto in formazione e ricerca per questo settore strategico, in relazione con il grande patrimonio industriale e manifatturiero – ha detto la coordinatrice del comitato scientifico Elisabetta Cianfanelli –. Questa conferenza rappresenta quindi una straordinaria opportunità per tutti coloro che desiderano contribuire a un dialogo aperto e innovativo su una moda capace di generare prosperità a livello globale".

La conferenza si svolgerà nella sede del dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze, mentre la sessione plenaria sarà ospitata a Palazzo Pitti, nella Sala Bianca e al Museo della Moda e del costume. Durante le sessioni parallele, i partecipanti presenteranno i loro contributi, offrendo uno sguardo transdisciplinare e adottando approcci metodologici innovativi. La conferenza ospiterà due keynotespeaker di spicco nel panorama internazionale: Kate Fletcher, professoressa presso la Manchester Metropolitan University, Regno Unito e la Oslo Metropolitan University in Norvegia, terrà l’intervento “Prosperity is the land: nature relations, design and fashion”. Il suo lavoro più recente riguarda design, abbigliamento e natura. Ron Wakkary, professore presso la School of Interactive Arts and Technology della Simon Fraser University in Canada e professore part-time presso la Eindhoven University of Technology nei Paesi Bassi, terrà un intervento intitolato “Designing toward a posthumansubjectivity”. L’iniziativa ha il patrocinio del ministero dell’Università e della Ricerca, del Comune di Firenze e della Regione Toscana.

