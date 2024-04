Gkn, Festival e corteo per le strade. Accuse reciproche tra ex lavoratori e proprietà

Firenze, 6 aprile 2024 – I lavoratori della Gkn, la fabbrica che ha cessato l’attività nel luglio 2021 mandando a casa 185 operai, hanno organizzato un corteo nella serata di sabato 6 aprile nell’ambito di un Festival di letteratura da loro organizzato, il “Working Class”. Ma ci sono state accuse reciproche con la proprietà.

«Mentre gli operai, lasciati senza stipendio né alcuna proposta di reindustrializzazione, continuano a difendere il sito e progettare il proprio futuro, con la reindustrializzazione dal basso, l'azionariato popolare, la proposta di legge regionale sui consorzi industriali e anche con un festival letterario di levatura internazionale, alcuni individui appostati in un piccolo parco come malviventi , hanno spiato con un drone una manifestazione pubblica», dice il Collettivo di fabbrica.

«Abbiamo chiesto a chi stava guidando il drone di identificarsi, per ragioni di privacy e sicurezza - ricostruisce il Collettivo -. Non ha mai detto di essere mandato da Qf. Siccome non l'ha fatto, abbiamo chiamato le forze dell'ordine per una semplice identificazione. Ora la proprietà con una nota stampa conferma di essere la responsabile. Franchi pensi a pagare gli stipendi e far ripartire una fabbrica attaccata da ignoti togliendo l'elettricità», altro episodio già denunciato dagli operai nei giorni scorsi.

«Oggi un addetto alla sicurezza è stato aggredito da alcuni occupanti lo stabilimento della ex Gkn. Almeno una decina di persone hanno individuato l'operatore e l'hanno indotto alla fuga. L'uomo si è rifugiato in auto, ma i manifestanti lo hanno circondato, cercando di forzare le portiere e poi bloccandogli il passaggio, impedendogli di andare via. Solo il tempestivo intervento dei carabinieri ha consentito all'operatore di liberarsi e mettersi in sicurezza. Si tratta dell'ennesimo episodio di grave illegalità e di violenza».

Lo rende noto Gianluca Franchi, il liquidatore di Qf spa, la società dell'imprenditore Francesco Borgomeo che aveva rilevato la ex Gkn.

«Episodi mai precedentemente denunciati da parte di coloro, inclusi molti lavoratori, che hanno dovuto subire aggressioni, minacce, ed intimidazioni - ha aggiunto Franchi -. Urge un deciso intervento per la tutela della sicurezza e incolumità e per il ripristino della legalità». La fabbrica è occupata da mesi dagli ex dipendenti della