Giustizia tributaria, in Parlamento la riforma nata all’Educandato Santissima Annunziata

FIRENZE

Due giorni impegnativi quelli che si sono tenuti alla sede dell’Educandato Statale della Santissima Annunziata di Firenze. Tema: la riforma della giustizia tributaria. Si sono succeduti magistrati, politici (tra i quali il vicepresidente della commissione finanze della Camera Alberto Bagnai), docenti universitari e professionisti. D’altissimo livello i relatori che hanno inquadrato il problema sin dall’origine e lo hanno snocciolato fino alla predisposizione di un documento che nei prossimi giorni verrà proposto alla commissione finanza di Camera e Senato.

In particolare evidenzia la presenza di consiglieri dell’organo di autogoverno delle altre magistrature che hanno condiviso il modus operandi seguito per arrivare a un risultato condiviso da parte di tutte le categorie che hanno evidenziato alcune evidenti lacune normative, rivelate senza stravolgere il quadro generale della legge 130.

In sintesi il documento mette in luce una serie di proposte dettate dalla logica e dall’esperienza pluriennale dei componenti il comitato scientifico. E oltre al documento è stata ipotizzata la realizzazione di un progetto che potrebbe prevedere (in una delle più belle case coloniche posti all’interno delle pertinenzialità della villa medicea del Poggio Imperiale) nascita della sede della scuola superiore della magistratura tributaria. Il progetto verrà proposto entro la fine di giugno al consiglio di presidenza della giustizia tributaria in carica.

Ieri mattina in particolare, prima dell’inizio della seconda ed ultima giornata dell’incontro di studio, è stato conferito il premio “Il Poggio“ al primo presidente della Corte di Cassazione Margherita Cassano, in collegamento da remoto, che ha ringraziato ed augurato buon lavoro ai presenti.

Le conclusioni sono state suddivise tra Raffaele Ceniccola, già procuratore generale della Corte di Cassazione, e Giorgio Fiorenza, neo eletto da parte del Senato della Repubblica quale neo consigliere dell’organo di autogoverno della magistratura tributaria. Il professor Fiorenza in una cerimonia svoltasi nel peristilio del Plesso monumentale ha presieduto, insieme ad una selezione di studentesse e studenti del Poggio, la consegna del premio anche a favore della nuova prefetto di Firenze, dottoressa Francesca Ferrandino; riconoscimento consegnato dal sindaco Dario Nardella.