Giuseppe Giusti, interprete del Risorgimento. Omaggi in San Miniato e all’Affratellamento

Visita-omaggio al sepolcro del poeta Giuseppe Giusti, martedì 9 alle 11 alla Basilica di San Miniato al Monte e tributo al teatro Affratellamento mercoledì 17 alle 17,30. È stato anticipato l’omaggio al poeta e drammaturgo toscano (1809 – 1850) cui è dedicato il quarto appuntamento del progetto "All’Ombra de’ cipressi... Firenze in memoria dei poeti" dell’Affratellamento, ingresso libero, secondo le modalità di accesso alla basilica. "Grazie alla gentilissima accoglienza di Padre Bernardo Gianni – spiegano gli organizzatori –, portiamo in omaggio il nostro piccolo cipresso accompagnati dalla curatela di Elisabetta Benucci filologa e storica della letteratura, funzionaria dell’Archivio dell’Accademia della Crusca".

Esperta di Giusti, Benucci ha scritto molto su di lui, pubblicando sia una nuova edizione commentata delle sue poesie sia la sua raccolta inedita dei proverbi toscani. Letture di Costanza Mascilli Migliorini e contributi musicali del maestro Ladislau Pietro Horvath, già primo violino del Maggio.

L’obiettivo è riscoprire la storia, la persona, l’opera, i versi, lo spirito di uno dei poeti toscani più significativi e interpreti del Risorgimento e della letteratura italiana. La commemorazione andrà in streaming, in differita, il 12 gennaio alle 11. L’appuntamento in teatro è fissato per mercoledì 17 gennaio alle 17,30, in via Giampaolo Orsini 73, con un programma più esteso e approfondito. Ingresso gratuito.