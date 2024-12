Giubileo Parrocchiale al Corpus Domini: nuova casa d'accoglienza e indulgenza plenaria

Apertura del Giubileo Parrocchiale ed una nuova casa d’accoglienza temporanea per persone in difficoltà. Che andrà ad aggiungersi all’ambulatorio solidale dedicato a San Luigi Guanella - già attivo da tempo - che ha come obiettivo l’assistenza di coloro che non possono permettersi cure adeguate, guidandoli anche nel percorso della salute pubblica.

La chiesa del Corpus Domini al Bandino, nel quartiere di Gavinana, si appresta ad inaugurare solennemente il proprio Giubileo Parrocchiale, intitolato ‘Rinnovati nell’Amore, Testimoni di Speranza’. La celebrazione inaugurale è prevista per oggi alle ore 18:30, presieduta da Padre Bernardo Gianni, Abate di San Miniato al Monte.

Il Giubileo, che si concluderà il 7 dicembre 2025, è arricchito dalla concessione dell’Indulgenza Plenaria da parte della Penitenzieria Apostolica, dono speciale concesso per rafforzare il cammino di fede e conversione. I fedeli potranno ottenere l’Indulgenza partecipando alle celebrazioni giubilari, visitando la chiesa e sostando in preghiera. Questo cammino di rinnovamento spirituale è aperto anche a chi, per malattia o impedimenti, non potrà partecipare fisicamente.

Come segno tangibile di carità ed impegno verso i più fragili, la parrocchia avvierà a breve i lavori per la realizzazione della Casa della Provvidenza. Un progetto che rappresenta il cuore pulsante dell’anno giubilare e che si propone di offrire accoglienza temporanea a persone in difficoltà, oltre che sostegno alimentare e distribuzione di beni di prima necessità. Gli ospiti avranno poi a disposizione anche corsi di lingua italiana, per favorire l’inclusione sociale e lavorativa di persone immigrate o in situazioni di disagio.

"La Casa della Provvidenza - dice il parroco del Corpus Domini, don Antonio De Masi - non sarà solo un rifugio per chi vive situazioni di emergenza abitativa, ma anche un laboratorio di solidarietà e speranza, coinvolgendo attivamente la comunità locale attraverso il volontariato e la partecipazione diretta".

Fondata nel 1975 ed affidata ai Servi della Carità di San Luigi Guanella, la parrocchia del Corpus Domini è da sempre un punto di riferimento per le famiglie del quartiere. Tra le iniziative già attive, come detto, anche l’ambulatorio solidale San Luigi Guanella, inaugurato nel 2021, che offre cure mediche gratuite a persone indigenti.