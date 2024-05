Girone, il caso della classe ’rimossa’. I genitori: "Vogliamo vedere gli atti"

Classe cancellata, i genitori sono pronti a dare battaglia legale. Sono le mamme e i papà dei bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia di Girone, che hanno saputo che il prossimo settembre la prima elementare del plesso locale non si farà. Undici domande di iscrizioni non sono sufficienti, almeno secondo la direzione didattica provinciale. "Il nostro timore - spiega Jacopo Taddei a nome dei genitori -è che questo sia il primo passo nella direzione nella chiusura della scuola di Girone, sebbene questo edificio sia stato recentemente ristrutturato e messo a norma, a differenza di quello di Compiobbi, dove i nostri figli saranno trasferiti, che è un cantiere".

Si ricorda infatti che il plesso della primaria di Compiobbi è interessato da importanti lavori che andranno avanti fino a dicembre 2025. "Dove saranno sistemati i nuovi arrivi? : chiede ancora Taddei –. Quest’anno una classe con 25 bambini è stata costrette a lasciare gli zaini nel corridoio, perché in aula non c’era spazio. Sappiamo che a settembre la nuova classe sarà ancora più numerosa". I genitori, assistiti dall’avvocata Isetta Barsanti Mauceri, hanno quindi presentato una richiesta di accesso agli atti per conoscere tutti i documenti relativi alla mancata attivazione della classe prima.

"Vogliamo vederci chiaro. La nostra è una battaglia senza casacche politiche ma – conclude Taddei- nata dalla rabbia di genitori delusi dalle istituzioni, perché a pagarne le conseguenze sono i bambini". La pec è partita il 24 aprile ed è stata indirizzata alla dirigente dell’Istituto Balducci di Fiesole, ai responsabili degli uffici scolastici regionali e provinciali, nonché al sindaco Ravoni. Con lo stesso atto è stata chiesta la messa in mora per i danni che dovessero ricadere sulle famiglie.

Daniela Giovannetti